Prins Gabriël krijgt nieuw portret voor 20e verjaardag

Prins Gabriël werd geboren op 20 augustus 2003 in Anderlecht. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde.

De prins volgt sinds 22 augustus 2022 de opleiding sociale en militaire wetenschappen in het Nederlands aan de Koninklijke Militaire School (162ste promotie). Hiervoor volgde hij een vooropleiding van 1 jaar aan het National Mathematics & Science College in Warwickshire en behaalde hij zijn internationaal baccalaureaat na een tweejarige Engelstalige opleiding aan de International School of Brussels.