Proximus maakt nieuwe abonnementen duurder

Proximus lanceert op 2 mei een vernieuwd aanbod abonnementen voor mobiele telefonie. De operator sleutelt zowel aan de prijzen, het inbegrepen datavolume als de surfsnelheden. Het nieuwe instapabonnement is bijvoorbeeld een euro duurder. Proximus verplicht bestaande klanten niet om over te stappen.

Het goedkoopste abonnement voor mobiele telefonie bij Proximus zal vanaf 2 mei 16,99 euro per maand kosten. Daarvoor krijgt de klant 5 GB data, onbeperkt sms'en en 150 belminuten. Nu kost het instapabonnement nog 15,99 euro, maar voor 2 GB data, onbeperkt sms'en en 120 belminuten. Proximus laat klanten in de goedkoopste formule niet surfen op zijn nieuwe 5G-netwerk. Dat blijft zo.

Nieuwe formule

De volgens Proximus vaakst gekozen formule, Mobilus M, heeft momenteel 12 GB data, naast onbeperkt bellen en sms'en. Dat abonnement kost nu 26,99 euro per maand, maar Proximus verkoopt het abonnement online al een tijdje voor het eerste jaar aan 19,99 euro per maand. Dat wordt in mei de vaste prijs van de nieuwe formule Easy, die echter maar 10 GB data zal hebben. Proximus verlaagt bovendien de snelheid van 5G in dat abonnement van 250 naar 200 Mbps.

In het hogere segment is er keuze tussen "Maxi" met 50 GB data en "Unlimited" met 300 GB. Die abonnementen kosten momenteel 42,99 euro (met de promotie een jaar lang 29,99 euro) en 49,99 euro (een jaar lang 33,99 euro) per maand. De nieuwe prijzen vanaf 2 mei worden respectievelijk 29,99 euro en 49,99 euro. De voorwaarden blijven gelijk, behalve dan dat Proximus de 5G-snelheid in de 'Maxi'-formule verlaagt naar 500 Mbps. In het duurste abonnement blijft dat 1 Gbps.

Wie nog geen klant is, zal vanaf 2 mei enkel nog op een van de nieuwe abonnementen kunnen intekenen. Wie voor die datum klant wordt of momenteel al klant is, zal vanaf 2 mei de keuze krijgen om het oude abonnement te behouden of om over te stappen naar een van de nieuwe formules.

Niet goedkoopste

Proximus is met het nieuwe aanbod niet de goedkoopste op de markt. Zijn eigen dochtermerk Mobile Vikings is bijvoorbeeld goedkoper, al zit in dat aanbod geen 5G. Een abonnement met 10 GB data kost bij Mobile Vikings 15 euro per maand, tegen 19,99 euro bij Proximus. Concurrent Orange heeft dan weer een formule die gelijk is aan het Unlimited-aanbod, maar vraagt er 3 euro per maand minder voor.

Voor klanten met een Flex-pack, waarin naast mobiele telefonie ook tv en internet zit, verhoogt Proximus het inbegrepen datavolume. Voor Mobile Flex S verdubbelt het datavolume van 5 GB naar 10 GB, terwijl het datavolume voor Mobile Flex M meer dan verdrievoudigt, van 20 GB naar 75 GB. Met Mobile Flex Unlimited is er ook een nieuw volledig onbeperkt plan.