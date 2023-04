Recordaantal Vlaamse bedrijven failliet in eerste drie maanden van 2023

Tijdens de eerste drie maanden van 2023 is in Vlaanderen een recordaantal bedrijven failliet gegaan. Dat blijkt uit gegevens van handelsinformatiekantoor GraydonCreditsafe.

In maart gingen in Vlaanderen 575 bedrijven over de kop. Dat brengt het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar op 1.622 (+19%). Volgens GraydonCreditsafe gaat het om het hoogste aantal ooit: er waren 49 faillissementen meer dan bij het vorige record dat dateert van het eerste kwartaal van 2014.

Onder niveau van coronacrisis

Voor heel België bedroeg het aantal faillissementen in de eerste drie maanden 2.669, een stijging met zowat een tiende in vergelijking met het begin van 2022. In Wallonië is de stijging dan wel sterker - een kwart meer -, het absolute aantal van 674 faillissementen ligt nog altijd onder het niveau van de coronacrisis, toen bedrijven gestut werden met heel wat steunmaatregelen. In het Brussels gewest daalde het aantal bedrijven dat over de kop ging daarentegen fors tijdens de eerste drie maanden van 2023 (-30%).