Stad Antwerpen past parkeerbeleid aan

Sinds begin augustus dien je als bezoeker van de binnenstad te parkeren in een van de vele parkeergebouwen of ondergrondse parkings, tenzij de bewoner die je bezoekt een (betalende) uitzondering voor je aanvraagt. Een aantal professionals kan wel een vergunning aanvragen om toch te mogen straatparkeren. Het gaat bijvoorbeeld om zorgverleners en lokale ondernemers.

Lijst beroepen

«We hebben sinds 1 augustus gemonitord, gesensibiliseerd en veel overleg gepleegd, zowel met ondernemers als met burgers», zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). «Wat we nu doen is aanpassen, zonder aan de kern van de nieuwe parkeerregeling te raken. Enkel bewoners en vergunninghouders kunnen op straat parkeren, bezoekers zien we liefst in publieke parkings. Daarmee maken we de binnenstad aantrekkelijk als voetgangersgebied. Tegelijk houden we Antwerpen bereikbaar voor wie er echt moet zijn met een voertuig, ook ondernemers.»