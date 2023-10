Steeds meer anderstaligen willen Nederlands leren

In de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgen dit jaar 18.707 anderstalige cursisten lessen Nederlands. Dat zijn er bijna 19% meer dan in 2022. De Centra voor Basiseducatie Ligo noteerden dit jaar een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. En de Centra voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs zagen het aantal anderstaligen dat lessen Nederlands volgt, in 2022 stijgen tot 35.700 cursisten.

Lerarentekort

«Verschillende factoren liggen aan de basis van deze sterke groei», zegt Eddy Demeersseman, pedagogisch adviseur bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in De Zondag. «De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne werden gespreid over het hele land en daarnaast is er ook algemeen een verhoogde vluchtelingeninstroom. Wij stellen ook vast dat steeds meer mensen belang hechten aan het kennen van onze taal.» Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. «Ook bij ons voelen we een lerarentekort», zegt Demeersseman. «Daarnaast stelt zich ook een probleem van beschikbaarheid van lokalen, en dan is er nog het aantal lesuren dat we kunnen inrichten.»

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert in het weekblad dat de budgetten dit schooljaar gestegen zijn naar 43 miljoen euro. «Het is wel zo dat de instroom van vluchtelingen, enorm groot geworden is. Wij verwachten dat de federale regering hierop ingrijpt.»