Triest nieuws! Orka voor Belgische kust nu toch gestrand

«We moeten helaas melden dat de orka is aangespoeld in De Panne» meldt Kelle Moreau. «We hebben met de reddingsdiensten geprobeerd het dier te ontmoedigen om dichter bij land te komen, maar dat is niet gelukt. Het dier is op het strand terecht gekomen met het hoge water. Dat zal helaas het einde van het dier betekenen.»

De eerste bevestigde waarneming

Het is erg uitzonderlijk dat een orka gespot worden in het zuiden van de Noordzee. «We hebben geen weet van 100 procent zekere waarnemingen in België, al waren er de laatste jaren wel enkele meldingen zonder bewijzen.» In 1850 zou er wel nog een orka gestrand zijn in België. En net over de grens spoelde er in oktober 2022 in het Zeeuwse Cadzand ook al een vrouwtjesorka aan.