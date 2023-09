Tuchtonderzoek naar decaan Universiteit Antwerpen wegens grensoverschrijdend gedrag

Het Antwerpse parket kwam na het nieuws over de decaan vrijdagochtend meteen samen voor overleg. «Mogelijk zijn er strafbare feiten gepleegd», zegt parketwoordvoerder Aerts. «Van daaruit hebben wij ambtshalve besloten om de lokale politie een proces verbaal te laten opstellen.»

Het opsporingsonderzoek (geen gerechtelijk onderzoek, red.) is nu in handen van het parket. Concreet wil het parket nagaan of de decaan vanuit zijn positie de integriteit van het slachtoffer heeft aangetast.

Tuchtonderozek

Een studente geneeskunde stapte medio juni, op het einde van het vorige academiejaar, naar de vertrouwenspersoon. Ze deed er melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

De universiteit bevestigt aan Het Nieuwsblad dat er een onderzoek loopt. «We kunnen geen commentaar geven gezien er momenteel een interne tuchtprocedure loopt binnen de universiteit», zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen. Op dit moment is er alleen sprake van een tuchtonderzoek. Er loopt dus geen strafrechtelijk onderzoek naar de professor omdat op dit moment geen van de betrokken partijen melding heeft gemaakt van de feiten bij politie of parket. Mogelijk beslist het parket om een opsporingsonderzoek te starten.

«Wij hebben duidelijk geopteerd om enkel melding te doen aan de universiteit zelf», zegt Damen, de advocaat van het slachtoffer. «We vonden het niet noodzakelijk om een strafklacht neer te leggen bij het gerecht. Wij kaarten dit aan bij de universiteit, nu is het aan hen om het tuchtonderzoek te doen.»

In afwachting van dat onderzoek is de decaan voor zes maanden geschorst, ook bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem. De decaan wordt verdedigd door Christine Mussche.

Geruchten

Er zouden al langer geruchten de ronde hebben gedaan over de man in kwestie. Het tuchtcollege van de universiteit zal de melding onderzoeken en zich later beraadslagen over een eventuele schorsing of sanctie.