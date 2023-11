Twee verdachten in onderzoek moord op advocate Van Der Stichelen weer vrijgelaten: «Onvoldoende aanwijzingen»

In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem worden de twee opgepakte verdachten vrijgelaten. Er waren onvoldoende aanwijzingen om hen voor te leiden bij de onderzoeksrechter, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zaterdag 28 oktober aan de woning van de advocate in de straat Eiland in Sint-Lievens-Houtem. Een man bood zich rond 13.15 uur aan en schoot op de advocate en haar zoon. De advocate overleed aan haar verwondingen en haar zoon raakte zwaargewond.

Huiszoekingen

Woensdag werd de eerste verdachte opgepakt, maar het was niet duidelijk of het om de dader ging. De verdachte stond onder bewindvoering van de advocate en liet zich op Facebook negatief over haar uit. De man werd woensdagavond uitgebreid ondervraagd en in zijn woning in Vlierzele vond een huiszoeking plaats. Hij hield tijdens zijn ondervraging vol dat hij niets te maken heeft met de dood van Van Der Stichelen. Donderdag werd ook een familielid van de eerste verdachte opgepakt en er vond een huiszoeking plaats in zijn woning in Erpe-Mere.

«Onvoldoende aanwijzingen»

Vrijdagvoormiddag werd beslist dat de twee mannen niet voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, omdat er onvoldoende aanwijzingen waren van hun betrokkenheid. «Beide verdachten die werden opgepakt in kader van het onderzoek naar de moord op de advocate uit Sint-Lievens-Houtem zijn deze voormiddag vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Zij worden niet voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Er zijn voor beide verdachten onvoldoende aanwijzingen. Zij worden niet in verdenking gesteld. Gelet op het geheim van het onderzoek kunnen wij geen inhoudelijke informatie verstrekken over het dossier», zegt het parket.

Doorbraak blijft uit

Advocaat Ercan Tok, die de eerste verdachte verdedigde, reageert tevreden op de beslissing. «Mijn cliënt werd niet voorgeleid maar vrijgelaten. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek en het was voor hem een heel drastische ervaring. Hij hoopt dat de rust nu terugkeert», zegt de advocaat.

Het onderzoek naar de moord op Van Der Stichelen wordt intussen voortgezet. Donderdag was er nog een zoekactie naar het moordwapen in de omgeving van de woning van het slachtoffer, maar die leverde niets op. Het is niet duidelijk of er nog verdere zoekacties gepland worden, maar twee weken na de feiten is er dus nog geen doorbraak.

Opsporingsbericht

Politie en parket zijn nog altijd op zoek naar een man die op het moment van de feiten was gekleed in een groene of blauwe overal of stofjas en hij droeg een grijze of donkerkleurige rugzak. «De man is vermoedelijk tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij is 1m80 groot, normaal gebouwd, kalend met kort grijs haar en is Vlaamstalig», stelde de federale politie eerder in het opsporingsbericht met robotfoto.

