Twintigtal Belgen geëvacueerd uit Gaza

De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is na meer dan 18 uur beëindigd. De gewapende man die zaterdagavond met zijn wagen door de barrières van het luchthaventerrein was gereden en zijn wagen onder een vliegtuig had geparkeerd, is zondag kort na de middag opgepakt. Zijn vierjarige dochter die in de auto zat lijkt ongedeerd, aldus de politie.