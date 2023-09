Van Quickenborne moet zich donderdag in de Kamer verantwoorden over plasincident

Het was al uitgelekt dat tijdens het feest van Van Quickenborne, op 14 augustus bij hem thuis in Kortrijk, gasten tegen een politiecombi hadden geplast die voor de deur van de minister geparkeerd stond. Maandag meldde VRT NWS dat er verschillende malen tegen het voertuig was geplast en dat op beelden te zien was hoe ook de minister naar buiten kwam. Zelf ontkent hij op de hoogte te zijn geweest van het feit dat tegen de combi was geplast. Hij zegt dat «de interpretatie van de beelden suggestief is».