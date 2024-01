Vandaag is CEO jackpot day: «CEO van Bel20-bedrijf heeft vandaag al evenveel verdiend als werknemer op jaar tijd»

Het mediane loon van een werknemer in België bedraagt volgens de vakbond 3.878,7 euro bruto per maand. De CEO van een bedrijf uit de Bel20 - de index van de twintig belangrijkste aandelen op de beurs van Brussel - verdient dat bedrag volgens CNE op 5,2 werkdagen tijd. «Zo’n CEO verdient dus vijftig keer het mediane salaris», luidt het.

Volgens cijfers die CNE verzamelde bedroeg het mediane salaris van een Bel20-CEO 2,7 miljoen euro in 2022, of bijna 10.390 euro per dag. Dat staat tegenover een mediaan jaarloon van bijna 54.000 euro voor een werknemer.