Veertien maanden cel voor ex-politieman die naaktfoto’s vroeg aan tienermeisje

Een chauffeur in de Amerikaanse staat Georgia kreeg deze week een boete van 1,4 miljoen dollar (ruim 1,33 miljoen euro) in de bus voor een snelheidsovertreding die hij begin september beging. De man vermoedde dat het om een typfout ging en contacteerde de autoriteiten, maar die meldden hem dat het geen fout was. Alleen was het bedrag een automatisch ingevuld cijfer, en is het de rechter die later de effectieve boete zal bepalen.