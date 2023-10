Verdachte van moord op ‘juf Mieke’ op weg naar internering

Gunter U., de man die ervan wordt verdacht Maria ‘juf Mieke’ Verlinden uit Herentals te hebben vermoord, is op weg naar internering en dus niet een gevangenisstraf. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. Deskundigenonderzoek door een college van psychiaters wees uit dat de dertiger ontoerekeningsvatbaar was en is.

Het parket heeft de internering deze zomer al gevorderd, maar de raadkamer moet nog een beslissing nemen. In afwachting blijft de verdachte in de cel. Gunter U. zelf is op de hoogte, stelt zijn advocaat, net als de nabestaanden van het slachtoffer. Die laatsten hebben wel gevraagd om nog een aantal zaken te verduidelijken. Daarom is het gerechtelijk onderzoek wel opnieuw geopend.

De advocaat van de verdachte benadrukt in een reactie dat de vraag om bijkomend onderzoek betekent dat alle opties in principe nog openliggen. «Van onze kant zullen wij een vraag tot internering niet betwisten, maar het is mogelijk dat de burgerlijke partijen of het openbaar ministerie dat wel nog doen», zegt meester Ben Crosiers. «In ieder geval verwachten wij nog niet meteen een uitkomst. Het college van psychiaters neemt gebruikelijk ruim de tijd om dergelijke vragen tot verduidelijking te beantwoorden in een definitief rapport. Dat wordt wellicht opnieuw een traject van enkele maanden.»

Als het parket de vordering behoudt en de raadkamer daarmee akkoord gaat, zal U. in principe in een forensisch psychiatrisch centrum belanden voor behandeling. De duur van dat verblijf hangt af van het verloop van de behandeling.

Gunter U. was een voormalig leerling van ‘juf Mieke’, die in november 2020 werd vermoord aan de hand van messteken. De verdachte werd pas anderhalf jaar later opgepakt en hij ging tot bekentenissen over. Er liep op dat moment nog een DNA-onderzoek. Hij was samen met enkele honderden anderen die het slachtoffer kenden gevraagd om een staal af te staan.