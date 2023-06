Vlaams Belang voorspelt in 2024 het momentum voor Vlaamse onafhankelijkheid

Het momentum voor Vlaamse onafhankelijkheid komt er in 2024. Dat is de overtuiging van Vlaams Belang, gisteren op het communautaire congres in Lier. De partij stelde er het stappenplan voor dat zich na de verkiezingen moet ontvouwen. Cruciaal is dat de partij een Vlaamse meerderheid kan vormen met N-VA, valt off the record te horen. Anders valt het plan in het water.