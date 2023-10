Vlaams koppel dat EuroMillions won: «Familie die we geen geld gaven, wilden plots niets meer met ons te maken hebben»

Opvallende getuigenis van een koppel dat eind vorig jaar een deel van de winnende EuroMillions-groepspot in Olmen won. Zo deelden ze hun winst onder meer met mensen die in geldnood zaten, maar zagen ze het niet meer terug. «Als een dief in de nacht is die met ons geld verdwenen», klinkt het.

Herinner je het verhaal nog van een EuroMillions-groepspot van 142 miljoen euro die gewonnen werd in een Olmense krantenwinkel? Wel, een koppel dat mee in de winst deelde en plots 866.000 euro rijker was, getuigt daar nu over in Het Nieuwsblad. Met de winst kochten ze een villa en kon de vrouw des huizes Tess stoppen met werken om zich volledig op haar opleiding te kunnen toeleggen. «We hadden het zeker niet slecht, maar financiële reserve hadden we niet. Nu kunnen we een goede toekomst voor onze kinderen verzekeren. We kunnen hen zelfs in luxe laten leven. Kijk ons hier zitten... Enkele maanden geleden woonden we nog in een huurhuis. Nu zijn we miljonair», glundert Jacob.

Niet rondbazuinen

Jacob ontdekte op zijn werk dat hij het winnende lotje had. «Ik kwam op 6 december op mijn werk en ik was zelf nog niet op de hoogte van de winst. Een collega begon erover: Zeg, jij speelt toch regelmatig mee? Heb jij niet gewonnen dan? Ik reageerde spontaan dat ik van niks wist, checkte het nieuws en mijn ticketje dat ik in mijn portefeuille op zak had, en reageerde spontaan: Ja, ik denk dat ik gewonnen heb», herinnert hij zich. «Toen ik de winnaarsbegeleiding van Lotto aan de lijn had, zeiden ze me: Het eerste, belangrijke advies is dat je het goede nieuws zeker niet gaat rondbazuinen», al was dat dus te laat.

Geld lenen aan familie

Al snel kwamen heel wat mensen uit de entourage van Jacob en Tess te weten dat ze bij de winnaars waren. Het gevolg was dat er mensen bij hen kwamen aankloppen voor geld. «Familie die we geen geld gaven, wilden plots niets meer met ons te maken hebben. Die werden plots onze ergste vijanden», zucht Tess. Mensen die ze wél geld gaven, verdwenen plots als sneeuw voor de zon. «We hebben een grote som geleend aan een familielid in nood, met de afspraak dat die het bedrag zou terugbetalen. Sinds we de som gestort hebben, kunnen we die niet meer bereiken. Als een dief in de nacht is die met ons geld verdwenen», aldus Tess.

Gewaarschuwd

Een klein jaar na de winnende trekking hebben ze nog iets meer dan 50 procent van de winst over. Door de nare ervaringen gaan ze nu wel voorzichtiger om met hun geld. «We vinden het onze plicht om te delen met anderen. Maar we zijn nu wel wakker geworden. We gaan niet langer zomaar elke wens invullen. We willen niet terug naar onze levensstandaard van vroeger, dus moeten we voorzichtig zijn met ons geld», besluit Jacob.

