Vlaamse huishoudens hebben grootste koolstofvoetafdruk

Volgens de studie is huisvesting goed voor meer dan 40 procent van de CO2-uitstoot, transport voor ongeveer 15 procent en voeding voor iets meer dan 10 procent. Hoewel die verdeling gelijkaardig is in de drie gewesten, is de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse huishoudens hoger (7,3 ton CO2) dan in Wallonië (6,4) en Brussel (5,3). Een van de verklaringen voor de grote verschillen is het verschil in uitgaven. Van de drie gewesten zijn die uitgaven per inwoner in Vlaanderen het hoogst (17.400 euro in 2015). Maar dat verklaart niet alles, want de uitgaven van Brusselaars (16.600 euro per inwoner) zijn hoger dan van Walen (15.200 euro per inwoner), terwijl de voetafdruk per inwoner wel hoger is in Wallonië.