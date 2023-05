Vleeshuis in Gent wordt «volgende legislatuur» omgetoverd in fietsenstalling, ondanks kritiek

De restauratie van het Groot Vleeshuis in Gent zal tot drie jaar duren. Dat licht schepen van Facilitair Management Hafsa El-Bazioui (Groen) toe. De plannen om van het historisch gebouw een fietsenstalling te maken blijven ondanks kritische stemmen intact. Al zullen de eerste tweewielers pas volgende legislatuur in het gebouw parking vinden.

In 2020 werden meer dan duizend proefboringen gedaan in de houten structuur van het gebouw, dat dateert van 1406. Daaruit bleek dat de tand des tijds er lelijk had huisgehouden. Het gebouw werd gesloten voor het publiek om de houtworm en het houtrot te remediëren.

In 2021 trokken stabiliteitsingenieurs aan de alarmbel en werd het gebouw gestut met ijzeren balken. Daarop werd ook duidelijk dat de dakkapellen in slechte staat zijn. In 2022 werden gele balken en netten aangebracht aan de buitenstructuur.

Prijskaartje tussen 5 en 7 miljoen euro

De kosten voor een renovatie worden ondertussen geschat tussen 5 en 7 miljoen euro, maar de stad wil het monument in ere herstellen. «Als stad engageren we ons nu om hier fors in te investeren en nemen we onze verantwoordelijkheid», zegt El-Bazioui.