Voorzitter Tom Ongena: «Partijbureau schaart zich achter keuze voor Van Tigchelt»

Ongena moest maandagochtend spitsroeden lopen in het partijbureau na de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne nam vrijdag ontslag en werd vervangen door Paul Van Tigchelt, zijn adjunct-kabinetschef. Volgens meerdere partijkopstukken gebeurde dat zonder veel overleg en wordt talent in eigen rangen gepasseerd. Voormalig partijvoorzitster Gwendolyn Rutten kondigde meteen aan te stoppen met nationale politiek, Kamerlid Patrick Dewael wil de legislatuur mogelijk als onafhankelijke uitdoen. Andere partijtoppers zoals Bart Tommelein bleven maandag uit protest weg uit de Melsensstraat.

«Topexpert»

Volgens Ongena waren er toch veel mensen aanwezig en vond er een «grondige discussie» plaats. Het partijbureau heeft «ongelooflijk veel respect» voor de beslissing van Van Quickenborne, die «zijn politieke verantwoordelijkheid volop genomen heeft», aldus Ongena. En de partijtop schaart zich ook achter de keuze «om iemand die de topexpert is inzake veiligheid minister te maken op een moment dat ons land opnieuw geconfronteerd wordt met terreur», verklaarde hij na afloop van de vergadering. «Er moest een moeilijke knoop worden doorgehakt en anderen hadden dat ongetwijfeld ook goed gedaan. Er was geen tijd te verliezen en de nieuwe minister moest vanaf dag één aan de slag. Van Tigchelt wordt door vriend en vijand erkend als de expert ter zake».

Dialoog Rutten

Tegelijkertijd is de nieuwe minister van Justitie afkomstig uit de provincie Antwerpen, en wordt hij daar dus het nieuwe gezicht voor Open VLD. Of hij er ook lijsttrekker wordt, staat volgens Ongena nog niet vast. Op vraag van het partijbestuur wil Ongena wel «verder werk maken van de vernieuwing» van de partij. In Brussel en Limburg zijn de lijsttrekkers al aangeduid, voor de overige kieskringen moet dat binnenkort gebeuren.

Het partijbureau heeft Ongena tot slot gevraagd om in gesprek te gaan met misnoegde partijleden en de rangen te sluiten, zei hij. De voorzitter wil onder meer in dialoog gaan met Gwendolyn Rutten, «een absoluut partijkopstuk». Dat Patrick Dewael als onafhankelijke verder wil, noemde hij een «voorbarige conclusie». Ongena zei begrip te hebben voor de ontgoocheling bij sommigen, maar riep hen op om die in het partijbestuur te uiten. «Ik kan alleen maar vragen dat als er iets is, men naar het partijbureau komt. En veel mensen zijn gekomen.»