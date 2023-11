Vrouw aangehouden voor aanranding 3-jarig meisje in Waasland Shopping Center: «Ze zou het kind verstikken»

De feiten gebeurden maandagavond in een kledingwinkel in het winkelcentrum. Het kind zou tussen de kledingrekken aangerand zijn door een 20-jarige vrouw uit Temse. «De vrouw hield haar hand op de mond en neus van het jonge meisje. Haar oogjes waren rood, het leek alsof ze het kind zou verstikken. Haar broekje was naar beneden. Ze was het meisje aan het betasten», vertelt een getuige aan Het Nieuwsblad.