VUB lanceert nieuw alcohol- en drugbeleid

Net daarom wil de universiteit het alcohol- en drugbeleid aanscherpen. Zo wil de VUB afspraken maken over hoe de organisatie omgaat met alcohol, cannabis, andere illegale drugs en psychoactieve medicatie. Daarnaast wil ze het verantwoord gebruik ervan onder studenten stimuleren en een duidelijk kader scheppen voor preventie.

Veilige omgeving creëren

«Met het nieuwe middelenbeleid benadrukken we dat druggebruik niet normaal is en niet getolereerd wordt op onze campussen en binnen de VUB-gemeenschap», aldus vicerector Onderwijs- en Studentenzaken Nadine Engels. «We willen preventief werken door studenten attent te maken op verantwoord gebruik - van niet-gebruik tot schadebeperkend - van middelen, een veilige omgeving creëren die gezonde keuzes stimuleert , het thema bespreekbaar maken onder studenten en hen genuanceerd leren nadenken over middelengebruik.»