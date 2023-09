Wie in buurt met veel fijnstof woont, moet vaker naar dokter

Probleem voor volksgezondheid

Het verschil is volgens professor milieu-epidemiologie Tim Narwot groot en «toont aan dat luchtverontreiniging echt een probleem is voor de volksgezondheid», zegt hij in de krant. Het werkt aandoeningen zoals astma en hart- en vaatziekten in de hand. De doktersbezoeken kosten de overheid ook handenvol geld, de Onafhankelijke Ziekenfondsen schatten de besparing op potentieel 43 miljoen per jaar.