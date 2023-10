Worden rusthuizen te duur? Op één jaar tijd nam kamerprijs ruim 200 euro toe

Een kamer in een Vlaams woonzorgcentrum kost nu gemiddeld 2.167 euro per maand. Een stijging van 208 euro op een dik jaar tijd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Departement Zorg, die Okra opvroeg. De ouderenvereniging pleit er in verschillende kranten voor om bewoners levenslang een vaste prijs te geven.

Okra vroeg bij het Departement Zorg van de Vlaamse overheid de recentste cijfers van alle 825 Vlaamse woonzorgcentra op, waar in totaal zowat 85.000 mensen wonen. De prijzen lopen erg uiteen: van iets meer dan 1.200 euro per maand tot meer dan 5.100 euro per maand. De prijzen in de publieke woonzorgcentra, bijvoorbeeld OCMW-rusthuizen, liggen het laagste. Daar kost een kamer gemiddeld 2.039 euro. In de commerciële centra is dat 2.274 euro.

Eéén vaste prijs

Okra pleit ervoor om bewoners levenslang een vaste prijs te geven. «Een bewoner verblijft gemiddeld nog maar 1,5 jaar in een woonzorgcentrum», zegt Herman Fonck van Okra. «Het mag dus niet onoverkomelijk zijn om iemand levenslang dezelfde prijs te garanderen. Het zou maken dat zij de financiële berekening kunnen maken en weten dat ze safe zitten.»

Reactie Crevits

Het gemiddelde pensioen ligt een pak lager dan het gemiddelde maandbedrag in een woonzorgcentrum, kaartte ouderenvereniging Okra aan. De recentste cijfers spreken over gemiddeld 1.255 euro per maand, ruim 1.000 euro lager. De pensioenen volgen bovendien de gezondheidsindex, terwijl de prijzen van woonzorgcentra de sneller stijgende consumptieprijsindex volgen.

Dat laatste wil minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) snel aanpakken. «De onderhandelingen daarover lopen met de koepels en de ouderenverenigingen. Ik hoop daar binnen enkele weken een principiële beslissing over te nemen in de regering», aldus de minister maandag op Radio 1.

Van een maximumfactuur wil ze echter niet weten. «Omdat je er dan van uitgaat dat alle woonzorgcentra dezelfde dienstverlening aanbieden en dat is niet het geval. Er zijn woonzorgcentra in heel moderne gebouwen en in oudere gebouwen. Sommige zijn eigendom van een OCMW, waar de lokale besturen extra bedragen in pompen. Als je dat allemaal gaat verbieden, krijg je een grote eenheidsworst en dat willen de mensen niet.»

Er wordt volgens haar wel gewerkt aan een transparante boekhouding. «De bedoeling is dat die in de loop van volgend jaar wordt ingevoerd. Mensen hebben het recht om te weten wat de overheidstussenkomst is en hoeveel er wordt aangerekend voor extra’s.»

