Zaak-‘Eveline’ is uitgesteld: bijkomend onderzoek aangevraagd

Ook ‘Ariana’

De toen 27-jarige student G.R. werd opgepakt op zijn kot in Gent na onderzoek van de Federal Computer Crime Unit. Hij legde bekentenissen af en werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het dossier kwam in april vorig jaar voor verwijzing voor de raadkamer, maar de verdediging diende toen een eerste verzoekschrift tot bijkomend onderzoek in. Terwijl het onderzoek uitgevoerd werd, werd de man eind november echter opnieuw opgepakt. Hij zou zijn terrein hebben verlegd naar Nederland, waar hij onder de naam ’Ariana’ zou geopereerd hebben. Hij zat enkele maanden in de cel maar kwam in maart vrij onder strenge voorwaarden.