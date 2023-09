Zestienjarige ontvoerd, gefolterd en naakt achtergelaten in Brussel

Volgens beide kranten werd de jongeman in de nacht van woensdag op donderdag ontvoerd in of vlakbij een café op de Lemmonierlaan in Brussel. Getuigen zouden gezien hebben hoe vier andere jonge mannen hem met geweld de auto insleurden.

Niet in levensgevaar

Twee uur later, ruim na 4 uur ’s ochtends, zou de jongeman dan teruggevonden zijn in de buurt van Westland Shoppingcenter, in Anderlecht. Volgens beide media was hij naakt en had hij brandwonden over zijn hele lichaam, afkomstig van de sigarettenpeuken die zijn ontvoerders op zijn lichaam uitgeduwd hadden. Zijn neus was gebroken, wellicht door een vuistslag in het gezicht. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.