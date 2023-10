10 nummers die niet mogen ontbreken op je halloweenplaylist

Of je nu een halloweendiner gepland hebt, horrorfilms gaat bingen of ’s avonds nog de benen gaat strekken: een streepje muziek om ‘spooky season’ te vieren, kan niet ontbreken. Wij tippen 10 nummers om je afspeellijst extra spice te geven. Zo beland je geen hele avond lang in een eindeloze loop van ‘Thriller’, ‘Psycho Killer’ en ‘Monster Mash’.

1. Dusty Springfield – Spooky

Dusty Springfield kende al in 1968 de echte horror van het leven als vrouw: daten met mannen. Spooky...

2. The Who – Boris The Spider

Een nummer over terreur in huis: de ‘creepy, crawly’ spin in de slaapkamer. Deze heet Boris.

3. Fleetwood Mac – Black Magic Woman

Hét anthem van alle heksen.

4. The Last Shadow Puppers – Wondrous Place

Alex Turner en Miles Kane geven een extra griezelige touch aan deze klassieker van Billy Fury.

5. Shakira – She Wolf

Wolvin Shakira groovet wanneer ze eindelijk uit haar kooit ontsnapt. Ahwoo!

6. Taylor Swift – Haunted

De vaak vergeten emo-fase van Queen TayTay.

7. Nick Cave & Kylie Minogue – Where The Wild Roses Grow

Nick Cave slaat Kylie ‘Elisa Day’ Minogue de kop in met een steen, maar op poëtische wijze.

8. Rihanna – Disturbia

Bum-bum-be-dum-bum-bum-be-dum-bum: wanneer Rihanna zich overgeeft aan de waanzin, doet ze dat uiteraard op een catchy manier.

9. Donovan – Season of the Witch

De zwoele cover van Lana Del Rey is ook toegestaan.

10. The Shins – Dead Alive