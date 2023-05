AfricaMuseum opent nieuwe zaal rond racisme

In het AfricaMuseum in Tervuren is afgelopen weekend een nieuwe zaal ingehuldigd, volledig gewijd aan racisme. De bezoeker wordt er geconfronteerd met elf zinnen met racistische inslag en een resem kranten- en nieuwskoppen over recente racistische incidenten in België. Volgens directeur-generaal Bart Ouvry wil het museum op die manier zijn maatschappelijke taak opnemen.

«Dit is een educatieve, en reflectie- en discussieruimte over racisme, die gelinkt is aan het koloniale verleden van ons museum», zegt Salomé Ysebaert, van de dienst Tentoonstellingen van het AfricaMuseum. «Het AfricaMuseum heeft als koloniale instelling, als propagandamiddel meegewerkt aan het creëren en verspreiden van racistische stereotypes. Uit een studie die Unia in 2011 uitbracht, is duidelijk gebleken dat racisme tegen mensen van Sub-Saharaanse afkomst sterk beïnvloed wordt door de historische en koloniale context. Racisme kan worden beschouwd als een erfenis van slavernij en kolonialisme. Het museum heeft daarom de verantwoordelijkheid om zijn verleden te erkennen en een platform te bieden voor discussie, educatie, en reflectie over racisme.»

Educatieve rol musea

«Racisme is vandag nog steeds aanwezig in de maatschappij en dat vergt dat wij onze rol spelen op het vlak van educatie en sensibilisering», zegt directeur-generaal Bart Ouvry. «Deze ruimte bevindt zich op een plaats waar al onze bezoekers langskomen, omdat ze een boodschap uitdraagt die in het hart van ons mandaat ligt. We willen een aantal waarden uitdragen, en werken aan betere relaties tussen Afrikanen en Europeanen.»