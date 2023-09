Alles wat je moet weten over het laatste seizoen van Sex Education

Wanneer verschijnt het nieuwe seizoen?

In het laatste seizoen gaat Otis naar een nieuwe school: Cavendish Sixth Form College. Dat schooljaar zal hij moeten doorstaan zonder Maeve, met wie hij aan het einde seizoen drie dan toch een relatie heeft. Zij jaagt haar literaire dromen na in een dure Amerikaanse school. In de laatste trailer is te zien dat die langeafstandsrelatie hun liefde opnieuw onder druk zal zetten, ondanks Otis’ dappere pogingen tot succesvolle naaktfoto’s. En dat is niet zijn enige zorg: op de nieuwe school is er een sekstherapeut die rechtstreeks de concurrentie aangaat met Otis. Otis’ klasgenoten lijken hun seksualiteit wel heruit te vinden. Zo beleeft Eric spannende avonden in clubs, zonder Adam, en begint Aimee een mastrubatiedagboek. Jean, Otis’ moeder, worstelt dan weer met haar pasgeboren baby, wiens vader ze nog steeds niet op het spoor is.