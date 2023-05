Azul breit vervolg aan topgame: hardcore puzzelen met Portugese paleistuinen

In deze variant moet je vanaf het begin af aan al bepalen welke strategie je wilt hanteren, want in het wilde weg tegels neerleggen gaat je niets opleveren. Op het einde van elke ronde worden er punten uitgedeeld voor specifieke patronen of kleuren. Je kan elke ronde opnieuw proberen punten te vergaren, of je kan vanaf het begin van het spel al beginnen mikken op de punten van ronde 3 & 4 die je per tegel meer opleveren. Wat de beste tactiek is, moet je zelf maar ontdekken. Naast de punten die je per ronde kan scoren, moet je er ook voor zorgen dat je voldoende aaneengesloten reeksen van kleuren of symbolen kan maken, omdat die je ook nog eens punten opleveren op het einde van het spel. In Azul: Tuin van de koningin heb je er baat bij om enkele zetten vooruit te kunnen denken.