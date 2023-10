Belgische popgroep huurt wereldberoemde internetmeme in voor nieuwe muziekclip (video)

Referentie naar ChatGPT

De band heeft tot dusver vier albums uitgebracht, tourde over de hele wereld en speelde het voorprogramma van prestigieuze bands als Smashing Pumpkins, Incubus en Deep Purple. In 2014 speelden ze in een uitverkocht Vorst Nationaal in Brussel en trokken ze door heel België met een uitverkochte clubtour. Datzelfde jaar stond Puggy op de affiche van Couleur Café. In 2016 speelde de band in een volle Klub C op Rock Werchter. In 2017 was bandlid Matthew Irons actief als coach in het Franstalige tv-programma ‘The Voice Belgique’.