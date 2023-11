Betrapt met een boek: «De bib van Gent is wijs»

«De bib van Gent is altijd al wijs geweest, maar sinds de verhuis naar De Krook is het er nog aangenamer om boeken te kiezen. Ik ga één keer per maand naar de bib en neem vier à vijf boeken mee, maar als ze zo dik zijn als deze, dan moet ik wel eens verlengen!» Halverwege zinkt Robin D. steeds verder weg in het Berlijn van de jaren 30 met privédetective Bernie Gunther en duistere zaken op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.