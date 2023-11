Betrapt met een boek: «In de zomer ga ik feesten in Berlijn en dan neem ik géén werkgerelateerde boeken mee»

Rens V. (27) wordt wakker op de trein van Aalter richting zijn doctoraatsstudie in Gent. «Ik werk rond stedelijke protestbewingen in Oost-Congo en dit boek kijk naar een groep studenten, wereldmakers uit Kinshasa: ‘Students of the World Global 1968 and Decolonization in the Congo’ van Pedro Monaville.»