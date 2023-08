Brussel krijgt stadsdichter in 2024

In maart raakte al bekend dat het Brussels Gewest een stadsdichterschap krijgt. Brussels2030, dat de hoofdstad moet voorbereiden op een mogelijke aanstelling als culturele hoofdstad van Europa in 2030, zal zich daarover ontfermen. Ze staan in voor een samenstelling van de juryleden en buigen zich de komende weken over een charter waar de specfieke modaliteiten voor het in leven roepen van een Brussels stadsdichterschap in worden beschreven. Daarvoor zit de organisatie samen met dichters en experten uit het veld.