Core Festival maakt volledige line-up bekend: Amaliah, Lefto Early Bird, Benny the Butcher en meer

Alle nieuwe namen op een rijte

Van Angèle tot Goldband

De tweede editie van CORE Festival zal de Belgische festivalzomer in schoonheid aftrappen met een bijzonder boeiende en eclectische mix van pop, quality indie, live elektronische muziek, hiphop, soul, r&b en alternative dance, verspreid over 4 verschillende podia in het schilderachtige Ossegempark. Op het indrukwekkende open-air podium Ardo zullen festivalgangers genieten van onder andere NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Little Simz, Pusha T, Masego en Kokoroko. Op zaterdag neemt Angèle de honneurs waar, op zondag is het aan Moderat. Andere opvallende muzikale gasten op het openluchtpodium zijn alt-J en Goldband.