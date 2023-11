Craig Gillespie strikt Seth Rogen voor ‘Dumb Money’: «We wisten dat we bekende namen nodig hadden om financierders te overtuigen»

Ooit gehoord van GameStop? Nee, dan ben je al even weinig geïnteresseerd in beleggingen als ik. Nochtans is het een razend boeiend verhaal. In 2021 stond het aandeel van die videogamewinkel namelijk centraal in een klassenstrijd tussen kleine beleggers en kapitaalkrachtige hedgefondsen. In ‘Dumb Money’ doet regisseur Craig Gillespie (‘I Tonya’, ‘Pam & Tommy’) de hele historie speels uit de doeken.

Wist je iets van af beleggingen voor je aan ‘Dumb Money’ begon?

Getty / A. Stawiarz

Craig Gillespie : «Weinig. Ik was er niet echt mee bezig. Tijdens covid kwam een van mijn zonen echter weer even bij ons wonen, en die was wel compleet in de ban van WallStreetBets [een subreddit over aandelen en opties, nvdr. ] en aandelenhandelaar Robinhood. Hij zag zijn portefeuille sterk in waarde stijgen, en zoals zoveel mensen was hij razend toen de stekker er plots uitgetrokken werd. Voor mij was het dan weer boeiend om het van een afstand te bekijken.»

Dit is een waargebeurd verhaal. Heb je contact opgenomen met de echte Keith Gill, die in de film gespeeld wordt door Paul Dano?

«We hebben het geprobeerd, maar we kregen geen reactie. Op 16 april 2021 heeft hij de allerlaatste keer iets gepost op YouTube, en sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen. Hij is nergens meer te bespeuren op sociale media. We hebben zijn privacy gerespecteerd. Hij had ook meer dan genoeg informatie achtergelaten, want hij heeft een jaar lang wekelijks een video van 7 uur gepost.»

Hoe heb je Paul Dano overtuigd om de rol te spelen?

«Dit is een onafhankelijke productie, dus we wisten dat we enkele bekende namen aan boord moesten hebben om financierders te overtuigen. Ik ben begonnen met Paul omdat ik altijd een grote fan ben geweest van zijn werk. Hij kan erg uiteenlopende rollen aan. Het zegt genoeg dat hij toen na elkaar ‘Batman’ en ‘The Fabelmans’ had gedaan. Al was het vreemd genoeg zijn vertolking in ‘Swiss Army Man’ die me overtuigde dat hij perfect zou zijn voor de rol van Keith Gill. De onschuld die hij daar uitstraalt! Dus heb ik Paul het script gestuurd, we hebben een paar keer gepraat, en hij heeft toegehapt. Het is meteen een verrijking om hem aan boord te hebben, want hij denkt mee na over het script. We hebben samen zes nieuwe scènes geschreven.»

En de rest van de cast? Ze vormen een indrukwekkend gezelschap.

«Sommige kende ik van vroeger, zoals Seth Rogen. Ik heb hem gewoon opgebeld, gevraagd of hij zin had om mee te doen en hij ging meteen akkoord. Ook al is hij één van de zogenaamde ‘slechteriken’ in de film. Ik hou ervan om acteurs in andere rollen te casten dan het publiek verwacht. Met Sebastian Stan had ik ook al een paar keer gewerkt, onder andere in ‘Pam & Tommy’, en ook hij hoefde er geen twee keer over na te denken. De rest van de casting ging eigenlijk al even vlot.»

Welk gevoel wil je met deze film opwekken bij de kijker?

«Verontwaardiging. Frustratie over de ongelijke verdeling van welvaart en het feit dat het systeem corrupt is, doorgestoken kaart. Die verontwaardiging voelde ik zelf bij die opschriften aan het einde, dat niemand voor de rechter is moeten komen. Maar de film is ook meer dan een pamflet. Ik probeer altijd een goed evenwicht te vinden tussen drama en humor. Zo zit het leven tenslotte echt in elkaar. Humor is een onlosmakelijk deel van ons bestaan. We gebruiken het om plezier te maken, om situaties te ontmijnen, om onszelf te beschermen. Een verhaal zonder humor is levenloos.»

Je hebt al vaak verhalen verteld over underdogs. Wat trekt je zo aan in die personages?

«Ik weet het niet. Daar moet ik het dringend eens over hebben met mijn psychiater. (lacht) Ik vermoed dat het te maken heeft met mijn eigen leven. Ik ben op mijn 19de in mijn eentje van Australië naar New York verhuisd, en ik heb er lang in een YMCA [jeugdherberg, nvdr.] gewoond. Ik heb toen veel eenzaamheid gekend, terwijl ik probeerde om alles op een rijtje te zetten voor mezelf. Het klopt in elk geval dat ik een boontje heb voor zulke personages. Buitenstaanders, rebellen, underdogs.»

‘Dumb Money’ speelt momenteel in de zalen.

Review ‘Dumb Money’: 3/5

Begin 2021 speelde zich op de aandelenmarkt een bizarre krachtmeting af rond het aandeel van videogamewinkel GameStop. Wall Street probeerde het te ‘shorten’ (wedden dat het zou zakken), terwijl kleine beleggers het omhoogduwden, op aanraden van een eenvoudige financiële analist op YouTube, Twitter en Reddit die zichzelf ‘Roaring Kitty’ noemde. Met als gevolg dat die grote kantoren gigantische verliezen begonnen te lijden. ‘Dumb Money’ heeft dezelfde ambitie als ‘The Wolf of Wall Street’ en ‘The Big Short’: complexe (en eerlijk gezegd behoorlijk saaie) materie zo presenteren dat het entertainend en zowaar spannend wordt. Regisseur Craig Gillespie mist echter de pure verbeelding die zijn voorbeelden zo onweerstaanbaar maakt. Dat maakt hij voor een groot stuk goed door een geweldige cast, zowel in de hoofdrollen (Paul Dano is zoals gewoonlijk perfect) als in de kleinste rollen (Dane DeHaan als de winkelmanager). Zeker als je weet dat die acteurs veel dialogen geïmproviseerd hebben! (rn)