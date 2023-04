Cruel Intentions krijgt dan toch een eigen serie

Cruel Intentions (1999) is losjes gebaseerd op de Franse roman Les Liaisons Dangereuses (1782), en gaat over een stiefzus en –broer die gewaagde weddenschappen aangaan in het moderne New York. De originele cast bestond uit Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon en Selma Blair.

Eliteschool

De nieuwe serie zal dezelfde personages volgen, maar zal zich afspelen in Washington DC in plaats van New York City. Het gaat opnieuw over een stiefbroer en –zus die samen alles willen doen «dat nodig is om hun macht en reputatie te behouden.» De setting is een eliteschool, waarbij de dochter van de Vice President verleid moet worden. De opnames starten deze zomer in Toronto.