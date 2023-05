Cultserie Exodus krijgt slotseizoen: «Het resultaat is altijd beter als de acteurs zich niet op hun gemak voelen»

Je stond 25 jaar geleden al bij Lars von Trier op de set, voor zijn Dogma-film ‘The Idiots’. Is hij veel veranderd?

Nikolaj Lie Kaas (foto rechts): «Hij is een pak aangenamer geworden. (lacht) Ten tijde van ‘The Idiots’ nam hij nog zelf de camera ter hand, en ik herinner me dat hij soms midden in een scène dat toestel liet zakken en gewoon hoofdschuddend naar me stond te kijken. Alsof hij teleurgesteld was dat ik leefde of zo. Nu kunnen we goed met elkaar opschieten.»

Gebruikt hij nog altijd percentages om de acteurs te sturen?

«Ja! Mijn personage in ‘The Kingdom: Exodus’, de chirurg Naver, is nogal opvliegend. ‘Naver maakt zich enorm kwaad’ stond er telkens in het script. Bij de eerste take deed ik dat dus ook, waarop Lars steevast reageerde met ‘110% minder’. Dan probeerde ik het nog eens en zei hij weer ‘110% minder. Ik meen het!’ Op de duur kon ik nauwelijks iets doen, met als resultaat dat Naver overkomt als een complete zot. En dat was natuurlijk de bedoeling.»

Je hebt al met veel regisseurs gewerkt. Ken je iemand anders zoals hij?

«Nee, omdat hij de enige is die ervan geniet als niemand de zaken onder controle heeft. Alle andere regisseurs streven naar perfectie, Lars heeft een afkeer voor acteurs die te goed voorbereid zijn of te goed acteren. Hij haat dingen die netjes afgewerkt zijn.»

Foto C. Geisnaes

Was je 25 jaar geleden een fan van de eerste twee seizoenen van ‘The Kingdom’?

«Een enorme fan. Net zoals iedereen in Denemarken, denk ik. Het concept van een ziekenhuisserie met elementen van horror erbij sprak op zich al tot de verbeelding. Maar het was ook de eerste keer dat we acteurs op tv hoorden praten als gewone mensen. Voordien gedroegen acteurs zich altijd een beetje alsof ze op de planken stonden. ‘The Kingdom’ heeft daar komaf mee gemaakt.»

Veel mensen waren indertijd niet tevreden met het tweede seizoen, onder wie ook Lars von Trier zelf. Wat vond jij ervan?

«Het ging te hard de richting uit van pure komedie. Er is toen ook wat te veel plezier gemaakt op de set, en dat voel je. ‘The Kingdom: Exodus’ keert niet toevallig veel meer terug naar het originele concept, waar iedereen het verhaal ernstig neemt. Het resultaat is altijd beter als de acteurs zich niet op hun gemak voelen. En het is niet comfortabel om te weten dat je geen controle hebt. Iedereen had het er moeilijk mee, zowel de ervaren acteurs als de beginnelingen. Het was echt grappig om te zien hoe mensen reageerden.»

Zoals gewoonlijk voelt Lars von Trier zich ook niet geroepen om het de kijker gemakkelijk te maken. Denk je dat mensen vandaag meer openstaan voor fictie die meer uitdagend is?

«Goeie vraag. Vroeger keek iedereen omdat de enige andere optie was om naar bed te gaan. (lacht) Nu is er zoveel meer te zien, en dat maakt het niet gemakkelijk. Neem nu een film ‘Antichrist’ [ook van Lars von Trier, nvdr.]. Die is zo intens dat ik thuis al na vijf minuten op de pauzeknop geduwd zou hebben om een kopje koffie te zetten. Alleen heb ik hem gezien in de cinema en moest ik blijven zitten. En het werd één van de meest onvergetelijke ervaringen van mijn leven. ‘The Kingdom’ is ook zo. Ik weet niet of de mensen nog de moed kunnen opbrengen. We spelen liever op veilig. Ik ook. En dat is jammer, want iets als ‘The Kingdom: Exodus’ heb je nog nooit gezien.»

Lars von Trier kreeg vorig jaar te horen dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Maak je je zorgen om hem?

«Ik ben vooral blij dat hij eindelijk weet wat er aan de hand is. Hij is er ook heel open over. En hij kan weer zijn ding doen. Je ziet dat hij het heilige vuur teruggevonden heeft. Daar zat ik op te wachten.»

‘The Kingdom: Exodus’ is te zien op Cinemember.be

Review ****

«Dit sloeg nergens op», zucht een oude vrouw aan het begin van ‘The Kingdom: Exodus’. Ze heeft net het tweede seizoen van de Deense cultserie bekeken, en ze is er niet blij mee. Waarop ze in een soort trance raakt en naar het ziekenhuis gaat waar de reeks zich afspeelt. Daar zijn nog steeds mysterieuze dingen aan de hand, ook al doet iedereen zijn best om de andere kant uit te kijken. De derde — en laatste — reeks episodes van ‘The Kingdom’ vindt de vorm van het origineel terug, met de gekende mix van soap, surrealisme, mystiek, absurde humor en ongemakkelijke ambiance. Net zoals ‘Twin Peaks’ is de serie meer een trip dan een samenhangende plot, maar dat maakt het plezier niet minder. Open je geest, druk op play en geniet ervan. Wel een tip: bekijk eerst de acht voorafgaande afleveringen. Ze zijn sowieso de moeite, en je kunt de achtergrond best gebruiken.