D it zijn onze favoriete live-action remakes van Disney

Eind deze maand, op 24 mei om precies te zijn, verschijnt Disney's nieuwste live-action remake ‘The Little Mermaid’ in de bioscoopzalen. De zeemeermin Ariel is de jongste dochter van koning Triton die over het onderwaterrijk heerst. Gefascineerd door de mensenwereld weet Ariel op een dag een prins te redden van verdrinking. Ze wordt verliefd en is vastbesloten hem beter te leren kennen. Dit zorgt voor spanningen met haar vader. De zeeheks Ursula beraamt intussen een sluw plan. Sinds de remake van Alice in Wonderland (2010), die wel 1 miljard dollar opbracht, maakt Disney de ene live-action remake na de andere. Hoog tijd om onze favorieten op te lijsten!