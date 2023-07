Oppenheimer van Christopher Nolan speelt ondertussen reeds éen week in de Belgische bioscoopzalen. Ben je al gaan kijken naar deze niet te missen release en wil je nog meer films zien over beroemde wetenschappers? Of moet je nog gaan kijken naar Oppenheimer en wens je al even ondergedompeld te worden in het universum van films over wetenschappers? In beide gevallen ben je hier aan het juiste adres!