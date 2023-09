De allerbeste films om helemaal in de herfstsfeer te komen

De herfst staat garant voor een oase van betoverende bruin-geel-rode landschappen, lange deugddoende wandelingen en prachtige zonsopgangen. Van een pumpkin spice latte tot knusse truien, er hangt gewoonweg iets magisch in de frisse herfstlucht. Het is dan ook niet abnormaal dat zoveel regisseurs die heerlijke herfstenergie op het scherm willen vastleggen. Er is dan ook geen tekort aan films die de essentie van de herfst perfect weergeven voor wanneer je zin hebt in een herfstfilmavond. Er is voor elk wat wils! Dus, kruip onder gezellig dekentje, warm wat appelcider op en dompel jezelf helemaal onder in die zalige, gezellige herfstsfeer met deze niet te missen films. Veel kijkplezier!