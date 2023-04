Dit jaar nog neemt Joaquin Phoenix de rol van Napoleon Bonaparte voor zijn rekening in Ridley Scotts biopic ‘Napoleon’. Daarnaast zal hij ook de hoofdrol spelen in Ari Asters derde horrorfilm ‘Beau Is Afraid’. Wij zijn immens grote fans van Joaquin Phoenix. Ter ere van deze grootse acteur maakten wij een overzicht van zijn allerbeste acteerwerk tot nu toe.