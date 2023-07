De beste films van 2023 (tot nu toe)

We zijn al eventjes over de helft van het jaar 2023. De eerste helft van dit jaar heeft een vloedgolf aan uitstekende filmreleases aangeleverd, van spectaculaire blockbusters tot tedere arthouse releases. Zowel befaamde filmmakers als nieuwe namen in het vak lieten al van zich horen. Kortom, het is hoog tijd om een tussentijdse balans op te maken. Hieronder vind je het verdict: een overzicht van de beste films die dit jaar reeds verschenen volgens onze Cinenews-redactie.