Joepie! Alle trouwe lezers zijn het voorbije jaar zeer braaf geweest. Sinterklaas is ons de afgelopen nacht niet vergeten! De goede oude man heeft wel 9 zeer mooie cadeautjes voor alle trouwe cinefielen achtergelaten. 9 mooie, diverse films die nu woensdag 6 december in de Belgische cinemazalen verschijnen! Welke van deze 9 films ga jij als eerste in de zalen kijken?