De slechtste films van 2023 (tot nu toe)

Elke week raden we je de beste films van het moment aan. Helaas verschijnt er ook heel wat bagger in de zalen. Want hoewel dit jaar tot nu toe al een vloedgolf aan uitstekende filmreleases heeft opgeleverd zoals Barbie, The Fabelmans, Sick of Myself en Oppenheimer, zijn er natuurlijk ook enkele minder fantastische releases verschenen... Kortom, ook aan deze kant van het spectrum is het hoog tijd om een tussentijdse balans op te maken. We analyseerden films die dit jaar zowel in de cinemazalen als op streamingplatformen verschenen. En hieronder vind je het verdict.