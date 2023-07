De ultieme Indiana Jones-selectie: welke film is jouw favoriet?

Met de vijfde Indiana Jones film, 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', die deze week in de zalen komt,speelt Harrison Ford al 42 jaar de hoofdrol van Indy. De films zijn iconisch, maar de schatzoekende professor is ook te in de tv-serie ‘The Young Indiana Jones Chronicles’ met Sean Patrick Flanery die de rol op zich nam, en in boeken, romans, videogames en nog veel meer. Indiana Jones is en blijft een van de populairste actie-avonturenhelden uit de filmgeschiedenis. Ter gelegenheid van deze nieuwe release rangschikken wij nog even alle Indiana Jones-films van Steven Spielberg van de minst goede tot de allerbeste.