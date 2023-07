Deze 33 films inspireerden Greta Gerwig voor de look & feel en het script van Barbie

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je alvast weten over 28 juli: Door de staking van de piloten zullen zaterdag zeker 50 vluchten van Ryanair geschrapt worden op de luchthaven van Charleroi. Zondag worden minstens 46 vluchten geannuleerd. Ook in Hollywood wordt gestaakt, door de scenaristen en acteurs. Daardoor zullen de Emmy Awards dit jaar worden uitgesteld, zo berichten Amerikaanse media. En een onderzoek onder 1.500 Belgen in opdracht van maaltijdboxleverancier HelloFresh werpt licht op het bestedingsgedrag van Belgen voor voeding tijdens het zomerseizoen.