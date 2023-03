Deze verrassende artiest prijkt op de Graspop-affiche

Geen ’Goes Classic’, maar wel ’Helmut Lotti Goes Metal’, het nieuwe project van de zanger. Een vroege aprilgrap lijkt het niet te zijn, want dat Lotti een voorliefde heeft voor metal was al langer geweten. Het is echter wel voor het eerst dat hij het genre ook in zijn eigen oeuvre opneemt en deelt met een live publiek. Lotti staat op zondag 18 juni in de Metal Dome van Graspop.