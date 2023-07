Dit boek is voor echte sushilovers

De voorbije twee decennia heeft sushi zich een weg gebaand naar ons bord en groeide de Oosterse delicatesse uit tot één van de populairste hapjes van de Belg. Een lunchpauze op kantoor, een eerste date of een avondje uit met vrienden: elke gelegenheid is goed om te genieten van een heerlijke sushischotel met zalm. Maar wat weet je echt over je favoriete hapjes? Ken jij het verschil tussen maki en sahimi? Sushi Daily, de verse sushi die je vindt in de supermarkt, maakt met dit boek van jou een echte sushi-expert!

Hoe lang is het geleden dat je voor het laatst sushi hebt gegeten? Een week? Misschien twee? Maximaal een maand? Deze Japanse delicatesse is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de favoriete gerechten van de Belg, maar al te vaak gebruiken we de term 'sushi' verkeerd. Het woord bestaat uit twee lettergrepen: SU, wat azijn betekent, en SHI, wat rijst betekent. Die worden geserveerd met vis, specerijen en groenten volgens de wensen van de chef. Ze zijn verkrijgbaar als nigiri, maki of roll. Deze varianten zijn echter relatief onbekend bij het publiek.

Volgens een onderzoek door Sushi Daily zijn mensen geneigd gerechten te vermijden als ze die niet kennen. Bijna één op de drie (39%) van de ondervraagde fijnproevers aarzelt om nieuwe gerechten te proberen als ze niet zien wat het precies is, en meer dan één op de tien mensen zal nooit een gerecht kiezen als ze niet vertrouwd zijn met hoe het eruit ziet. Het meest verrassende? 47% van de ondervraagden geeft aan nigiri te vermijden omdat het geen deel uitmaakt van hun woordenschat, ook al is het de ‘klassieke’ vorm van sushi, dat mythische bolletje rijst bedekt met een dun plakje zalm of tonijn dat iedereen zo graag lust! Deze fijnproevers mijden ook andere populaire gerechten uit bijvoorbeeld de Vietnamese cultuur, zoals bánh mì (47%) en pho (37%). Hoe jammer voor hun smaakpapillen!

The Little Book of Sushi

Om je te helpen de juiste keuze te maken en nieuwe smaken te ontdekken, heeft Sushi Daily een gids uitgewerkt in samenwerking met illustratrice Bett Norris. In ‘The Little book of Sushi’ vind je de grootste klassiekers uit de Japanse gastronomie, van nigiri en mochi tot sashimi ... Laat je niet misleiden door het kleine formaat, dit geïllustreerde boekje bevat alles wat je nodig hebt om de basiswoordenschat uit de Japanse keuken onder de knie te krijgen. Schitter voor je vrienden of je date door als een pro te jongleren met woorden!