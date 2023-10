Dit is het speelgoed van het jaar

Met zo veel nieuwe bordspellen die iedere maand op de markt komen is het een ware zoektocht naar welke de moeite (en het geld) waard zijn. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Gelukkig kunnen we om die keuze te vereenvoudigen ieder jaar beroep doen op een professionele vakjury die enkele titels bekroont met de award ‘Speelgoed van het Jaar’.

Dit jaar organiseerde de Belgische Speelgoedfederatie voor de 24ste keer de ‘Speelgoed van het Jaar’-verkiezing. Een vakjury van professionals uit de sector en journalisten koos voor 6 verschillende spelcategorieën telkens één winnaar. Asmodee viel deze editie 2 keer in de prijzen. Piratenplank kaapte de overwinning bij de “kinderspellen” weg en Orbito danste cirkels rond haar tegenstanders bij de “denk- en logicaspellen”.

Piratenplank

Als jonge piraat je geluk beproeven door waardevolle voorwerpen uit de schatkist van je kapitein te stelen, daar kan de piratenbaas niet mee lachen! Als je erin slaagt niet betrapt te worden krijgen al jouw medespelers de schuld van de diefstal, maar als de kapitein je wel kan betrappen, moet jij een stap vooruit op de plank richting het ruime sop. Het spel is afgelopen wanneer er nog maar 1 zeebonk aan boord overblijft. Ben jij in het water gevallen? Geen zorgen, je maatjes vissen je eerst uit het water vooraleer ze verder varen.

Orbito

Orbito is ideaal voor wie een beetje strategisch en ruimtelijk inzicht heeft. Dit strategische spel daagt 2 spelers uit om om te beurt een knikker op het spelbord te leggen om 4-op-een-rij te verkrijgen. Weinig uitdagend horen we je denken, maar na iedere beurt rollen de knikkers van de binnenste en buitenste cirkels verder door naar een nieuw plekje! Denk dus niet enkel na over waar jouw knikkers nu liggen, maar ook waar ze binnen 2, 3 of 4 rondes zullen belanden.

Ons verdict

Op zich is het weinig verbazend dat Asmodee met de awards aan de haal gaat. Dankzij hun jarenlange expertise en zeer extensieve kennis over de sector weet de uitgever als geen ander welke spellen ze in hun assortiment moeten opnemen om uren spelplezier te garanderen. Asmodee heeft wereldwijd ondertussen al meer dan 2.000 spellen in de aanbieding voor alle leeftijden en soorten spelers.

Beide spellen zijn dankzij hun speelse karakter enorm verslavend. Hoewel Piratenplank duidelijk op een jongere doelgroep mikt, is het nog steeds amusant voor volwassenen. De spanning is te snijden wanneer je extra gewicht op jouw plank moet toevoegen of een stap naar voren moet zetten. Orbito is dan weer een echte breinbreker in spelformaat voor de puzzelfanaten onder ons.

Piratenplank & Orbito zijn verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak in jouw buurt.