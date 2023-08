Dit was Pukkelpop: Billie Eilish kwam, zag en overwon

Vrijdag

Op donderdag begonnen de eerste dj’s al aan hun set in de Dance Hall, de Boiler Room, de Club en de Booth en kon het feestje voor diegene die bleven kamperen losbarsten. Vanaf vrijdag was het dan helemaal volle bak. Billie Eilish mocht die vrijdag vier jaar na haar eerste doortocht op Pukkelpop als afsluiter het licht op de Main Stage doven met een vuurwerkshow. De vele fans kregen precies wat ze verwachtten: een stevige start met ‘Bury a Friend’, ‘I Didn’t Change My Number’ en ‘NDA’, een akoestische sessie van een kwartier met haar broer Finneas waar zelfs de familiefilmpjes werden bovengehaald, om vervolgens na een speech over het milieu te eindigen met de signaturehits ‘Bad Guy’ en ’Happier Than Ever’.

De Pukkelpoppers op Camping Chill werden zaterdag gewekt door een luistersessie door Kids With Buns vooraleer ze de weide optrekken waar de Compact Disk Dummies eerst mochten checken of de geluidsinstallatie van de Main Stage de tweede dag overleefd had. Niet veel later kregen we eindelijk de ontknoping van de Pukkelpopversie van ‘The Masked Singer’ met het optreden van mysterieus duo Tarkastaja. Niemand minder dan Clouseau bleek achter de maskers te zitten en gaf zo hun eerste show op Pukkelpop. De Limburgse ISE trad in het voetspoor van Lil Nas X, Elton John en Lizzo met een virtueel optreden, een ware Pukkelpopprimeur. Op de Main Stage mochten onder andere Joost, Turnstile, Limp Bizkit, Anne-Marie en Angèle het feestje voortzetten.