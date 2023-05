Dit zijn onze favoriete films van Wes Anderson

We kunnen Wes Anderson-films van mijlenver herkennen. De kleuren, de frames, de camerabewegingen tot zelfs de verschillende accessoires én bepaalde terugkerende acteurs en actrices. Eén ding is zeker. Wes Anderson heeft een ongelofelijk unieke en fantastische stijl qua films maken. En midden juni, op 14 juni om precies te zijn, verschijnt de allernieuwste Wes Anderson film: ‘Asteroid City’. Voor iedereen die net als ons de dagen tot de release aan het aftellen is: hier is een lijstje met onze favoriete langspeelfilms van Wes Anderson.